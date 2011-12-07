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Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин подал в отставку

Муллин занимал должность с 2013 года.

Глава Муслюмовского района Татарстана Рамиль Муллин сложил свои полномочия и ушел в отставку. Об этом Муллин заявил на заседании районного совета, которое проходит при участии Председателя Правительства РТ Алексея Песошина.  

Рамиль Муллин занимал пост главы района с 2013 года. До назначения он работал в Нижнекамске. С 2003 по 2006 годы он был главным врачом Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе, а с 2006 по 2010 был заместителем главы Нижнекамского района Татарстана. 

В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение поста руководителя исполкома Нижнекамского района, в котором примет участие Рамиль Муллин.

Еще утром "Казанские ведомости" сообщали, что после Рамиль Муллин снимет с себя полномочия главы Муслюмовского района.

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