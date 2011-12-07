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После обеда Хузин возглавит Муслюмовский район, а Муллин станет мэром Нижнекамска

Бывший глава Муслюмовского района Татарстана Рамиль Муллин станет мэром Нижнекамска.

Новым главой Муслюмовского района Татарстана станет генеральный директор дилерского центра «Август-Агротехнологии» Альберт Хузин. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе района.

На сегодняшней сессии нынешний мэр Рамиль Муллин снимет с себя полномочия, а его место займет Альберт Хузин. Сегодня уже после обеда Муллина назначат новым мэром Нижнекамска, отметили в пресс-службе Муслюмовского района РТ.

Ранее в сети появилось видео, где мэр Нижнекамска Айдар Метшин на своих «проводах» с поста мэра города поет песню Андрея Макаревича «Наш дом». 

КВ
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