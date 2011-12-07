КФУ потратит 83,1 млн рублей на покупку комплекса для исследования нефти

КФУ потратит 83,1 млн рублей на покупку аналитического комплекса для исследования нефти. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, благодаря комплексу университет сможет изучать происхождение нефти, находить новые возможности для геологоразведки, а также оценивать запасы месторождений. Необходимо, чтобы комплекс подходил к уже имеющемуся оборудованию вуза, отмечается в техзадании.

Ранее «КВ» сообщали, что перед главным зданием КФУ начался ремонт сквера, больше известного как «сковородка» из-за своей круглой формы.