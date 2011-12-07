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Мэр Нижнекамска Айдар Метшин подал в отставку

Айдар Метшин руководил районом 15 лет.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин досрочно сложил полномочия. Об этом на совете Нижнекамского муниципального района сообщил сам Метшин. 

«В связи с избранием меня депутатом Государственной Думы я должен сложить полномочия мэра и главы города Нижнекамского муниципального района» — заявил глава. 

Айдар Метшин занимал свою должность 15 лет. «За это время удалось решить целый ряд масштабных задач, претворить в жизнь крупные проекты», — отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Сейчас Нижнекамский район занимает ведущие позиции по объему отгруженных товаров собственного производства, по размеру заработной платы и по объему валового территориального продукта, подчеркнул Песошин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамска стал Рамиль Муллин.

КВ
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