Мэр Нижнекамска Айдар Метшин подал в отставку

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Мэр Нижнекамска Айдар Метшин досрочно сложил полномочия. Об этом на совете Нижнекамского муниципального района сообщил сам Метшин.
«В связи с избранием меня депутатом Государственной Думы я должен сложить полномочия мэра и главы города Нижнекамского муниципального района» — заявил глава.
Айдар Метшин занимал свою должность 15 лет. «За это время удалось решить целый ряд масштабных задач, претворить в жизнь крупные проекты», — отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Сейчас Нижнекамский район занимает ведущие позиции по объему отгруженных товаров собственного производства, по размеру заработной платы и по объему валового территориального продукта, подчеркнул Песошин.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамска стал Рамиль Муллин.