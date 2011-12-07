Исполняющим обязанности руководителя исполкома Нижнекамска стал Рамиль Муллин

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Исполняющим обязанности руководителя исполкома и первым замом исполкома Нижнекамска стал Рамиль Муллин. Об этом на совете Нижнекамского муниципального района сообщил мэр города Айдар Метшин.
«Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамска назначен Рамиль Муллин» — заявил Метшин.
Должность первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамска занимал Радмир Беляев. Теперь он занимает пост руководитель исполкома Менделеевского района Татарстана.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава Муслюмовского района Рамиль Муллин подал в отставку.