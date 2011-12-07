Университет Иннополис обучит 5 тыс. госслужащих по программе CDO в 2021 году

Университет Иннополис обучит 5 тыс. госслужащих по программе CDO (управление, основанное на данных). В открытии образовательной программы принял участие заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

«Цифровизация сегодня проникла во все отрасли экономики — это образование, здравоохранение, сельское хозяйство, строительство, транспорт, энергетика, поэтому сложно переоценить необходимость получения новых «цифровых» знаний практически в любой профессии, — заявил Роман Шайхутдинов.

С 2019 года Университет Иннополис обучил более 7 тыс. человек по программе CDO, в этом году обучит ещё 5 тыс. слушателей, добавил Шайхутдинов.

В этом году обучение пройдет по двум программам: «Методы и технологии, основанные на работе с данными» и «Управление, основанное на данных», и включит в себя живые вебинары с экспертами из «Сбера», «Яндекса», «Билайна», Университета Иннополис и другими. После прохождения курса, участники получат удостоверения о повышении квалификации.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в наблюдательный совет Университета Иннополис вошел лауреат Нобелевской премии Константин Новоселов, который будет участвовать в определении направлений научно-исследовательской деятельности. Новоселов — ученый, который открыл метод получения графена — самого крепкого материала на Земле толщиной в один атом. Также он является автором свыше 400 научных статей.