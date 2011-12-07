В наблюдательный совет Университета Иннополис вошел лауреат Нобелевской премии

Лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов вошел в наблюдательный совет Университета Иннополис. Ученый будет участвовать в определении наиболее перспективных направлений научно-исследовательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

«Вхождение в состав наблюдательного совета Университета Иннополис одного из сильнейших мировых ученых может дать новый толчок развитию ИТ-вуза и российской науки в целом, — сказал Шайхутдинов.

Константин Новоселов — ученый-физик, который открыл метод получения графена — самого крепкого материала на Земле толщиной в один атом. Также он является автором свыше 400 научных статей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на выставке «Экспо» в Дубае Татарстан представит высокотехнологичный стенд. Подробнее о поездке в Дубай читайте в нашем материале.