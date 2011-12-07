В работе Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются массовые сбои

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в приложениях Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

При этом больше всего проблем с работой соцсети зафиксировали в США, Западной Европе, Сингапуре, Перу и Бразилии.

Помимо этого, жалобы поступают также из Канады, Филиппин, Австралии, Новой Зеландии, а также из России.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о массовых сбоях в работе Windows 10. Тогда причиной стали ошибки в обновлении системы.