Трое казанцев за сутки пытались украсть из магазинов продукты, обувь и постельное белье, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Так, первый случай был зарегистрирован в одном из ТЦ на проспекте Победы. 48-летняя женщина пыталась вынести из магазина постельное белье за три тысячи рублей. Она спрятала его под курткой и направилась к выходу, когда проступок заметил охранник. Сотрудники магазина вызвали росгвардейцев, который доставили женщину в отдел полиции.

В этом же ТЦ через два часа росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, который пытался вынести из магазина спортивную обувь. Однако был пойман на входе с помощью противокражной системы.

Третий случай произошел ночью в одном из сетевых магазинов на улице Адоратского. Мужчина пытался вынести из магазина товары на восемь тысяч, после чего хотел скрыться, но был задержан.

По фактам произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Кража».