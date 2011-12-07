Декада инвалидов: доступная среда и социальная адаптация

Сейчас в РТ проходит традиционная декада инвалидов. Проблемам их социальной адаптации и принципам создания доступной среды была посвящена пресс-конференция в ИА «Татар-информ». - Доступная среда - это не просто обеспечение физической доступности какого-либо объекта, транспорта. Это более широкое понятие: доступность услуг, образования, профессиональной подготовки и трудоустройства. Работа в этом направлении проводится в рамках межведомственного взаимодействия, - отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. - На следующий год в программу «Доступная среда» вошли 12 объектов: 5 дошкольных образовательных организаций, 5 школьных и 2 организации дополнительного образования. На сайте министерства труда, занятости и социальной защиты РТ действует интерактивная «Карта доступности», на которой можно увидеть, насколько доступны те или иные объекты для инвалидов-колясочников, людей с проблемами зрения и слуха. Главные эксперты этого проекта - представители общественных организаций инвалидов. Эффективной оказалась и система «Народный контроль», где открыта специальная рубрика по доступности среды. С 2017 года получено 1,5 тысячи заявок от жителей разных городов и районов республики. В результате 1136 объектов силами муниципальных образований были адаптированы для инвалидов. Как подчеркнула Эльмира Зарипова, в Татарстане уделяется особое внимание семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Если родился особенный ребенок, родителей обучают, как правильно ухаживать за ним, как с ним общаться, как интегрировать его в общество. Социально адаптироваться таким семьям помогают добровольцы из 63 волонтерских организаций. Также волонтеры осуществляют социальное сопровождение молодых инвалидов. Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по РТ Асия Валиуллина сообщила, что специалисты республиканского отделения ПФР в декаду инвалидов проводят традиционную бесплатную «горячую линию» для граждан с ограниченными физическими возможностями по вопросам пенсионного обеспечения и изменениям в пенсионном законодательстве. В этом году «горячая линия» состоится 6 декабря с 10 до 16 часов. Пообщаться со специалистами Пенсионного фонда можно будет по телефону 8-800-100-26-27.