31 декабря 2020 года в Татарстане объявили выходным днем

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года.
Согласно документу, указание было подписано для лиц, замещающих государственные должности республики и для замещающих в исполнительных органах госвласти должности государственной гражданской службы. При этом муниципалитетам, госорганам и другим организациям также рекомендовано принять соответствующий рабочий график.
Поэтому предложено освободить татарстанцев от работы 31 декабря, восполнив это переносом рабочего дня на 26 декабря с соблюдением требований, установленных трудовым законодательством.