31 декабря 2020 года в Татарстане объявили выходным днем

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года.

Согласно документу, указание было подписано для лиц, замещающих государственные должности республики и для замещающих в исполнительных органах госвласти должности государственной гражданской службы. При этом муниципалитетам, госорганам и другим организациям также рекомендовано принять соответствующий рабочий график.

Поэтому предложено освободить татарстанцев от работы 31 декабря, восполнив это переносом рабочего дня на 26 декабря с соблюдением требований, установленных трудовым законодательством.