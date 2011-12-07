Нижнекамец сделал предложение своей девушке прямо во время хоккейного матча между местным «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Видео трогательного момента появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как волнуется мужчина. Нижнекамец встал с места со своей возлюбленной на трибунах, после чего зрители матча услышали комментарии: «Он спрашивает: “Выйдешь ли ты за меня замуж?“ А? Ну! Что она ответит?». Затем мужчина достал из кармана кольцо и привстал на колено. Девушка ответила согласием. Рядом с ними уже находился главный талисман команды с букетом белых роз, который передал его новоиспечённым молодожёнам. Болельщики же поздравили влюбленных аплодисментами.