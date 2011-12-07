Челнинец получил почти 200 тыс. рублей за сообщения о продаже суррогатного алкоголя

Житель Набережных Челнов получил 185 тыс. рублей за сообщения о нарушениях правил продажи и незаконном производстве алкогольной продукции в Татарстане. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.«Есть граждане, которые очень активно уведомляют о нарушениях и помимо морального поощрения получают достаточно серьезные денежные средства. По состоянию на 25 декабря 2018 года в общей сложности было выплачено 843 тыс. рублей по 500 подтвердившимся заявкам», – отметила Сабурская.Госалкогольинспекция поощряет граждан, которые сообщают о подобных нарушениях, если их уведомления подтверждаются. Материальное поощрение составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.«В этом году особо активными оказались два жителя Нижнекамска, которые получили 159 тыс. и 126 тыс. рублей, и один житель Набережных Челнов – 185 тыс. рублей», – сообщила омбудсмен Татарстана.Сообщить о нарушениях в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории республики можно в системе «Народный контроль». В этом году татарстанцы прислали более 2 тыс. уведомлений. Наибольшее количество уведомлений поступило из Набережных Челнов, Нижнекамского района и Казани.