В казанских парках покажут «Новогоднее кино»

Это ретро-концерт и караоке с музыкой из советских фильмов, которые каждый Новый год смотрит вся страна. Зрителей ждут викторины и тематическая фотозона. Вход свободный.В 12.00 в Горкинско-Ометьевском лесу стартует лыжный забег «Я обещаю». Для участия в забеге нужно принести свои лыжи, либо взять напрокат. Место сбора участников — площадка рядом с кофейней «Ураган сарай». В 12.30 в парке «Черное озеро» — бесплатный мастер-класс по фигурному катанию.