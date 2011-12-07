Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В казанских парках покажут «Новогоднее кино»

Сегодня, 5 января, в 17:00, в парке «Крылья Советов» на сцене «Ракушка» состоится концерт «Новогоднее кино», сообщает Дирекция скверов и парков.
Это ретро-концерт и караоке с музыкой из советских фильмов, которые каждый Новый год смотрит вся страна. Зрителей ждут викторины и тематическая фотозона. Вход свободный.В 12.00 в Горкинско-Ометьевском лесу стартует лыжный забег «Я обещаю». Для участия в забеге нужно принести свои лыжи, либо взять напрокат. Место сбора участников — площадка рядом с кофейней «Ураган сарай». В 12.30 в парке «Черное озеро» — бесплатный мастер-класс по фигурному катанию.
КВ
Лента новостей