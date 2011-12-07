Два участка трассы Казань-Оренбург обзаведутся светофорами

В рамках проведения работ по снижению количества ДТП на пешеходных переходах и подходах к автобусным остановкам на трассе Казань-Оренбург будут установлены новые светофоры, сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Первый светофор появится на 32-м километре трассы у поселков Бима и Тургай. Еще один поставят на 117-м километре автодороге у обхода Чистополя.

В минувшем году с теми же целями на федеральных дорогах были установлены 7,8 км линий освещения и два светофора с кнопкой вызова.

В текущем году также продолжатся работы по разделению транспортных потоков, в частности на трассе М7 будет установлено 42,4 км барьерного ограждения на участке от Казани до Набережных Челнов.

За 11 месяцев 2020 года на автодорогах РТ произошло 323 ДТП — на 12,5% меньше, чем годом ранее. При этом в авариях погибли 68 человек — на 32% меньше, чем за тот же срок в 2019 году.