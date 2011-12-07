Татарстан лидирует в стране по числу точек мониторинга водных объектов

В республике присутствуют 261 точка забора проб воды, предназначенных для мониторинга водных объектов, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. По этому показателю Татарстан находится на первом месте в стране.

«Нас включили в рабочую группу Минприроды России, чтобы разрабатывать схему мониторинга в режиме онлайн всех водных объектов. Это нужно, чтобы в режиме реального времени видеть, что сбрасывается в воду. Та работа, которая была сделана в Минэкологии РТ, взята за основу, чтобы этот опыт транслировать в других субъектах», - сообщил Александр Шадриков.

Так в текущем году в Казани ожидается реконструкция очистных сооружений МУП «Водоканал».

Существующие точки мониторинга рсположиены в разных частях Татарстана, заборы воды производятся близ предприятий и мест сброса сточных вод.