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Около 110 тыс. жителей РТ состоят на учете в онкодиспансере

Каждый 35-й житель Татарстана болен раком.
Около 110 тысяч татарстанцев состоят на учете в Республиканском онкологическом диспансере. Об этом в ходе брифинга в Кабмине РТ заявил Министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Он подчеркнул, что раком болен каждый 35-й житель Татарстана. За  2018 год в ходе диспансеризации выявлено около 1,5 тыс. случаев злокачественных образований. 70% из них на ранних стадиях, что привело к снижению одногодичной летальности до 24% и повышению 5-летней выживаемости почти до 58%.
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