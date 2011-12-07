Около 110 тыс. жителей РТ состоят на учете в онкодиспансере

Около 110 тысяч татарстанцев состоят на учете в Республиканском онкологическом диспансере. Об этом в ходе брифинга в Кабмине РТ заявил Министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Он подчеркнул, что раком болен каждый 35-й житель Татарстана. За 2018 год в ходе диспансеризации выявлено около 1,5 тыс. случаев злокачественных образований. 70% из них на ранних стадиях, что привело к снижению одногодичной летальности до 24% и повышению 5-летней выживаемости почти до 58%.