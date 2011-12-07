Александр Иншаков: Война - совсем не акварельная тема

В Казани в офисе РООВ продолжаются творческие встречи с известными художниками. Они проходят в рамках выставки работ членов Союза художников Татарстана, посвященной 100-летию образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На минувшей неделе гостем выставки стал художник Александр Иншаков. Он встретился с учениками художественной школы № 3 и ветеранами. Александр Иншаков представил портрет своего деда Андрея — военного человека, воевавшего и в Первую мировую войну, и в Гражданскую. И еще он принес целую папку акварельных работ, сделанных в разные годы. «Акварель — она воздушная, прозрачная, чистая. Работа должна рождаться как бы случайно. Акварель привлекает своей легкостью, какой-то недосказанностью. Она учит видеть красоту в том, что нас окружает, — дерево, куст, речка, поле…», — рассказал Александр Федорович. — Но есть совсем не акварельные темы. Например, война. Война — это тяжелый труд, боль, страх. Поэтому люди не любят рассказывать о том, что было на фронте. Мне воевавший человек рассказал один эпизод: они с другом выходили из деревенского дома. Он задержался, чтобы набрать из ведра кружку воды и попить. Друг обогнал его и был убит снайпером. Вот так, какая-то секунда, случайность решала судьбу человека… Я много работаю с детьми. Однажды дал задание нарисовать картину на военную тему. Один мальчик сделал удивительную работу. Представьте: зеленое-зеленое поле. Чистое-чистое летнее небо, и где-то там, вдалеке, у горизонта, — черные точки немецких танков. А на переднем плане три советских бойца. Один с винтовкой лежит. А двое сидят и кашу едят. Я говорю парню: «Танки же наступают! А они у тебя обедают!» «Танки еще далеко! А поесть на войне — первое дело. Голодным не повоюешь…»