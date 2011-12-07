Инспекторы ДПС помогли женщине-водителю заменить колесо

Инспекторы ДПС 2-го взвода 1-й роты ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РТ помогли женщине заменить колесо автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства. Автоинспекторы остановились, чтобы прояснить ситуацию. Автоледи рассказала инспекторам, что во время движения почувствовала, как ее автомобиль начало уводить в сторону. Полицейские помогли устранить техническую неисправность, заменив пробитое колесо запасным. Читайте также: сотрудники ГИБДД пришли на помощь женщине с инсультом.