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Инспекторы ДПС помогли женщине-водителю заменить колесо

Поломка произошла на 778-м км автодороги М-7.
Инспекторы ДПС 2-го взвода 1-й роты ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РТ помогли женщине заменить колесо автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства. Автоинспекторы остановились, чтобы прояснить ситуацию. Автоледи рассказала инспекторам, что во время движения почувствовала, как ее автомобиль начало уводить в сторону. Полицейские помогли устранить техническую неисправность, заменив пробитое колесо запасным. Читайте также: сотрудники ГИБДД пришли на помощь женщине с инсультом.
КВ
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