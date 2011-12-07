В Госсовете РТ состоялась презентация социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…»

Сегодня в Госсовете Татарстана состоялась презентация социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…». «Депутаты всех уровней должны так подготовиться, чтобы ни один участник Великой Отечественной войны не остался без внимания. Необходимо записывать их рассказы и воспоминания. Современное и будущие поколения должны знать жесточайшую правду о войне, о послевоенной разрух», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.Проект будет реализован в течение года в несколько этапов. Первый этап — до 9 мая 2020 года. Как рассказала заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, на данный момент в республике проживают 458 женщин — участниц Великой Отечественной войны. До 9 мая депутаты встретятся с каждой из них, узнают, как они живут, в чем ветеранам необходима конкретная помощь. Потом планируются встречи с труженицами тыла.В рамках проекта «У войны не женское лицо…» запланировано много мероприятий: встречи, концерты, выставки, помощь волонтеров в решении бытовых проблем.