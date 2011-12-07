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Челнинец упал с 8-го этажа и выжил

Инцидент произошел утром.
В Набережных Челнах местный житель выжил после падения с 8-го этажа. Инцидент произошел в понедельник утром. Пострадавшего госпитализировали в городскую БСМП, в отделение травматологии. Вероятно, выжить мужчине удалось за счет того, что он упал в сугроб. Причина падения неизвестна, пишут «Челнинские известия».
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