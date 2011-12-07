Реконструкцию Азимовской мечети планируют завершить в этом году

В 2019 году планируется завершить реконструкцию здания Азимовской мечети. Откроется музейно-галерейное пространство в доме Марджани. Всего в Старо-Татарской слободе работают 5 музеев.В прошлом году был восстановлен ранее утраченный памятник городского значения - дом Бикмухаметова на улице Марджани, в реставрацию которого были вложены 250 млн инвестиционных рублей.Масштабная реконструкция здания Центра культуры и творчества кряшен, который расположен на улице Худякова, обошлась инвестору в 72 млн рублей. Сейчас здесь кипит полноценная творческая жизнь. Для посетителей есть библиотека, музей, звукозаписывающая студия, зал хореографии и творческие мастерские.В этом году работы в Старо-Татарской слободе продолжаются. Ведется разработка проекта реконструкции памятника республиканского значения - здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» на улице Тукая.На этой же улице расположен еще один объект, где ведутся реставрационные работы, - это памятник республиканского значения, комплекс зданий пивоваренного завода Петцольда, включающий в себя три строения.В 2019 году планируется завершить реконструкцию дома Муллина (XIX век), что на улице Каюма Насыри. Сейчас закончены подготовительные работы, получены положительное заключение на проект реконструкции и разрешение на дальнейшее производство работ.В этом году вновь состоится фестиваль «Том Сойер Фест». Силами активистов планируется отремонтировать фасад дома Беркутова.