В Альметьевске на пожаре спасли женщину-инвалида

Поздним вечером, 4 марта,в одном из домов на улице Тельмана случился пожар на 8-м этаже. Прибывшим на место пожарным соседи сообщили, что в квартире находится хозяйка – женщина 1959-го рождения инвалид 1 группы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по РТ.

Чтобы попасть в жилище, откуда выходил дым, спасателям пришлось применить бензорез, иначе невозможно было самостоятельно открыть входную железную дверь. Как оказалось, в квартире тлели без открытого огня постель и мебель. Саму хозяйку нашли на полу между кроватью и тумбочкой.

Пострадавшую вытащили из сильно задымленной квартиры, предварительно надев на нее дыхательный аппарат. Спасатели передали пенсионерку бригаде скорой помощи, которая доставили женщину в реанимацию местной ЦРБ. Несчастная при пожаре получила ожог дыхательных путей.