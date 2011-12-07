В Татарстане началась подготовка к «Тотальному диктанту»

В столице РТ открылись бесплатные подготовительные курсы по русскому языку. Обучение организовано для всех граждан, планирующих принять участие во всемирной акции «Тотальный диктант». Уроки «Русский по вторникам» будут проводится еженедельно до самого начала акции. Об этом информирует пресс-служба казанской мэрии.

Задания, выполняемые слушателями, сформированы на материале будущих текстов диктанта. Преподаватели разбирают с участниками тексты со схожими конструкциями предложений. Также педагоги рассказывают о правилах орфографии и пунктуации, знание которых потребуется при написании диктанта.

Обучение проводится по по адресу: ул. Дзержинского, 11/2. Для того, чтобы присоединиться к мероприятию, требуется зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.

К слову, «Тотальный диктант» состоится в Казани 4 апреля. В минувшем году свое знание русского проверили свыше 250 тысяч человек по всему миру.



