Вековая история ТАССР: взгляд из Казахстана

- Назовите имена татарских государственных деятелей, представителей культуры, науки, спорта, которые, на ваш взгляд, оставили значимый след в современной истории Татарстана.

- На первом этапе, предшествовавшем созданию Татарской Республики, это были Галимджан Баруди, Садри Максуди, Гаяз Исхаки, Мирсаид Султан-Галиев, а потом уже первые результаты ее деятельности связаны с Кашафом Мухтаровым - первым председателем Совета Народных Комиссаров Татарии.

2020 год для всех нас дважды знаменателен. В год 75-летия Великой Победы мы обязаны с гордостью вспомнить имена всех наших героев, и прежде всего Петра Гаврилова, Александра Матросова, Дмитрия Карбышева, Мусу Джалиля, Гизия Загитова, Георгия Булатова, Алексея Антонова.

В послевоенные годы мы гордились не только трудовыми достижениями татарстанцев, но и первым олимпийским успехом борца в классическом стиле Шазама Сафина, в 60-е и 70-е годы - достижениями велосипедиста-шоссейника Гайнана Сайдхужина, хоккеиста Александра Альметова, гимнастки Галимы Шугуровой, мотогонщика Габдрахмана Кадырова, футболиста Галимзяна Хусаинова, а в 80-е - вратаря Рината Дасаева.

И конечно же, отдельно над всеми нами звучал, объединяя и связывая весь татарский мир, моң великого Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой.

Невозможно не вспомнить Фикрята Табеева, который в 1960 - 1979 годах был первым секретарем Татарского обкома КПСС. При нем получили мощное развитие машиностроение, нефтяная и нефтехимическая промышленность, авиастроительство, республика стала крупным научно-образовательным центром.

90-е годы - это прежде всего Минтимер Шаймиев. Это Марат Мулюков и Фаузия Байрамова, Шамиль Тарпищев и Марат Сафин. А сегодня это, безусловно, Рустам Минниханов.

- Какие три-пять исторических событий за последние 100 лет оказали особое влияние на развитие Татарстана?

- Среди всех важных событий назову принятие 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан и референдум по данному вопросу 21 марта 1992 года. Республика Татарстан - народ и власть Татарстана, став тогда единым целым, обрели, образно выражаясь, второе дыхание. И именно поэтому сегодня Татарстан - передовой и успешный регион и по развитию экономики, и по качеству жизни, и по инновациям, и по образованию.

Отдельно назову еще одно важнейшее для всех нас историческое событие - создание 19 июня 1992 года Всемирного конгресса татар. Он сыграл и играет колоссальную роль в объединении татар всего мира.

- Планируете ли отмечать 100-летие ТАССР? Если да, то как?

- Казахстанский Конгресс татар и башкир, объединяющий 29 этнокультурных центров во всех 17 регионах Республики Казахстан, запланировал целый ряд мероприятий, посвященных 100-летию Татарской АССР. Это встречи, круглые столы, публикации в республиканской газете «Фикер», а среди наиболее значимых - XV республиканский Сабантуй в Петропавловске, XXI международный фестиваль татарского искусства «Иртыш моңнары» в Семее.

- Ваши пожелания Татарстану в дни 100-летнего юбилея?

- Где бы мы ни жили, взоры миллионов татар со всего мира всегда устремлены на свою историческую родину - Казань, Татарстан и его Президента Рустама Минниханова, который для нас является лидером татарской нации.

Да, мы гордимся успехами Татарстана, но в то же время понимаем, как все это сложно и непросто дается. И именно поэтому искренно благодарим Рустама Минниханова. При его личном участии сегодня на новый уровень вышли экономические, культурные и просто общечеловеческие связи между Казахстаном и Татарстаном, а это очень важно и нужно для всех нас.

А пожелание наше одно - пусть и далее процветает наша историческая родина Республика Татарстан!