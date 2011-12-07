Аналитиков, дата-сайентистов и Python-разработчиков со всей России приглашают поучаствовать в татарстанском онлайн-хакатоне

С 23 по 30 мая в Татарстане пройдет онлайн-хакатон «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров». Его участниками станут аналитики, дата-сайентисты и Python-разработчики со всей России.

Предстоящее событие под названием Digital Superhero состоится при поддержке Правительства республики – координатором проекта станет Минсвязи РТ. Идеологом и учредителем выступит ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ.

По словам партнера мероприятия, генерального директора групп компаний InnoSTage Айдара Гузаирова, к сотрудничеству необходимо привлекать талантливых программистов, создавая для них рабочие площадки и обеспечивая их мотивированными постановщиками задач. Это приведет к тому, что «будут вызревать перспективные прототипы, которые будут внедряться в реальных платформах, IT-инфраструктурах и решать актуальные задачи».

Участников лучших команд марафона по итогу поощрят денежными призами, помощью в доработке их инициатив, а также приглашением на работу.

Подать заявку можно до 20 мая на сайте хакатона – www.dshkazan.ru/its.