Главный санитарный врач по РТ: Снимать ограничительные мероприятия на сегодня недопустимо

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила о мерах предосторожности и дальнейшей необходимости соблюдения режима самоизоляции в период майских праздников.

По ее словам, снимать ограничительные мероприятия на сегодня крайне недопустимо, поскольку количество пациентов продолжает расти. Сейчас, по ее мнению, жителям республики стоит воздержаться от поездок в другие страны и субъекты РФ и отказаться от встреч со своими родными и близкими.

Также Патяшина напомнила о возрастных группах, попадающих под риски заболевания.