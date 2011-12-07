«Катюша» и «Синий платочек» в стенах Кремля: в Казани станцевали вальс Победы

Сегодня на территории Казанского Кремля более двухсот пар станцевали под мелодии военных лет. Несмотря на прохладную погоду республиканская акция «Вальс Победы» собрала школьников, студентов, активистов общественных движений и волонтёров.

Известные военные песни: «Катюша», «Синий платочек» и «Марш славянки» сыграл для танцующих оркестр Управления Росгвардии Татарстана. В Кремле акция проходит уже в четвертый.

Студентка Казанского автотранспортного техникума Имилия, рассказала, что решила принять участие в «Вальсе Победы», чтобы получить новый опыт, девушке понравилась задумка мероприятия. Ее прадедушка и прабабушка были участники Великой Отечественной войны, говорит она, а любимая военно-патриотическая песня — «Катюша», которую как раз сыграли на мероприятии.

Танцевали на площадке перед Кул-Шарифом также лидеры Республиканского педагогического отряда «Импульс». Ребята сообщили, что принимают участие в «Вальсе Победы» с 2019 года и планируют танцевать вальс в 2022 и последующих годах. Алёна, активистка отряда «Волонтёры Победы», призналась, что принимает участие в акции, для того чтобы почтить память ветеранов — её прабабушка тоже была на войне. Самая душевная военная песня, по мнению Алёны, — «Синий платочек». Среди танцующих был замечен и депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, в прошлом году он тоже участвовал в акции.

Представитель Молодежного парламента Мария отметила, что решила личным примером показать, как важно чтить память участников войны. Девушка считает, что данные акции показывают детям и подрастающему поколению важность праздника. «Мой прадедушка дошел до Берлина и вернулся домой живым, — говорит она. — Каждая семья в России так или иначе причастна к этому празднику».

63-хлетная туристка из Якутии Марина Пономарева со сыновьями в этом году решила отпраздновать День Победы в Казани и попала на «Вальс Победы». Женщина рассказала, что она дочь ветераны войны Николая Егоровича Полинова. Поэтому такие акции имеют для нее большое значение. «Мой отец до начало войны был председателем колхоза, депутатом районного совета, а 29 июля 1941 года пошел добровольцем на войну. Первый бой отец принял в Сталинграде, там он был связистом 6-й кабельной роты и командиром взвода», — рассказывает гостья Казани.

За героический поступок Полинов был награжден медалью за отвагу, прошел всю войну и в конце 1945 года вернулся домой. Мария Николаевна вместе с сыном наравне с казанскими активистами исполнила вальс на акции, куда попала случайно.

По информации Министерства по делам молодежи РТ, планировалось, что в акции примут участие более 500 человек.