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Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн»

Государственный Советник Республики Татарстан разместил в онлайн-шествии портрет отца Шагишарипа Шаймиева.

Государственный Советник Республики Татарстан, Герой Труда России Минтимер Шаймиев принял участие в акции «Бессмертный полк онлайн» и разместил в шествии портрет своего отца Шагишарипа Шаймиева. 

Шагишарип Шаймиев в 1941 году бы призан на фронт. Сражался под Москвой, а в 1941 году получил тяжелое ранение и был комиссован.

Ранее зарегистрировался для онлайн-шествия Президент Татарстана Рустам Минниханов, который разместил портрет своего дяди Галимзяна Минниханова и призвал татарстанцев принять участие в акции. 

Зарегистрироваться в онлайн-шествии можно до 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru, а также в приложениях в социальных сетях. Заявки проверяются волонтерами-модераторами, после этого в личном кабинете появляется информация о времени прохождения героя в онлайн-строю. Трансляция онлайн-шествия пройдет 9 мая и начнется в 15 часов. Посмотреть ее можно на том же сайте и в социальных сетях. 

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