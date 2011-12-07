Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Площадка, с которой челнинка выгнала ребёнка, построена на грант

Средства выиграл местный ТОС и направил их на благоустройство территории.

Скейт-площадка рядом с домом 19/11 в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах построена на грант. На ней произошёл конфликт — местная жительница не пустила на площадку мальчика на велосипеде.

Как сообщила «Челнинским известиям» председатель территориального общественного самоуправления «Вилюй-1» Наталья Тузова, в прошлом году организация заняла первое место в республиканском конкурсе и выиграла грант на сумму 665 тысяч рублей на благоустройство территории 19-го комплекса Набережных Челнов. На эти деньги были установлены скейт-площадка и теннисный стол. Причем объекты размещены на муниципальной земле, а не на придомовой территории. За ее содержание отвечает ТОС Комсомольского района.

На объекте также действуют ограничения по возрасту ради безопасности — пользоваться площадкой могут только дети 12 лет и старше.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, как местная жительница запрещала ребёнку на велосипеде пользоваться площадкой, заявляя, что она построена на её деньги и средства жителей окрестных домов, а потому по неким «документам» является их собственностью. 

КВ
Лента новостей