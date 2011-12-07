В Казани родители просят сохранить юношескую хоккейную команду

В Казани родители детей 2009 года рождения просят сохранить хоккейную команду, которая занимается в учебно-спортивном комплексе «Зилант» на улице Мавлютова. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org и адресована Прзиденту Татарстана Рустаму Минниханову и главе государства Владимиру Путину.

В петиции указано, что ранее детско-юношескую спортивную школу «Зилант» расформировали и объединили со школой «Смена», которая находится в другой части города. При этом было условие, что хоккейная команда продолжит заниматься в спорткомплексе. Финансирование школы «Зилант» было прекращено из-за неэффективности ее существования как отдельного учебного центра.

Однако после им сообщили, что в новом учебном году ожидается расформирование хоккейной команды из числа детей 2009 года рождения, так как такая команда уже есть в «Смене», а возможности финансировать две команды — нет. Родители указывают, что в Приволжском районе Казани «Зилант» — единственная ледовая площадка.

«У наших детей не остается возможности продолжать заниматься спортом, дети остаются на улице, им некуда пойти», — говорится в петиции (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. Ред.).

Родители пишут, что их дети живут и вдохновляются хоккеем.