Что меняется для садоводов с 5 июня

С сегодняшнего дня, 5 июня, вступает в силу закон № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в Закон «О государственной регистрации недвижимости».

Вот на что советуют обратить внимание эксперты Росреестра РТ и Кадастровой палаты по РТ.

Например, на общем собрании члены садоводческих и огороднических товариществ смогут решать, кому они доверяют право распоряжаться общим имуществом, наделяя этого представителя полномочиями по обращению в Росреестр для проведения кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. Так что теперь в том числе отпадает необходимость и оформлять доверенности на членов СНТ при регистрации имущества общего пользования, отмечают в пресс-службе Управления Росреестра по Республике Татарстан.