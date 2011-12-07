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Состояние пострадавших при стрельбе в казанской школе детей улучшается

Школьникии всё ещё находятся под наблюдением медиков в реанимации.

В состоянии пострадавших детей в результате стрельбы в казанской школе № 175 наблюдается положительная динамика, но оно по-прежнему остаётся тяжёлым, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, двое детей, у одного из которых огнестрельное ранение, у второго — ранение ноги, сейчас находятся в реанимации под постоянным контролем медиков.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в федеральных клиниках остаются четыре ребёнка и трое взрослых. В ДРКБ продолжается лечение троих пострадавших. Их состояние медики оценивают как стабильное.

КВ
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