Состояние пострадавших при стрельбе в казанской школе детей улучшается

В состоянии пострадавших детей в результате стрельбы в казанской школе № 175 наблюдается положительная динамика, но оно по-прежнему остаётся тяжёлым, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, двое детей, у одного из которых огнестрельное ранение, у второго — ранение ноги, сейчас находятся в реанимации под постоянным контролем медиков.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в федеральных клиниках остаются четыре ребёнка и трое взрослых. В ДРКБ продолжается лечение троих пострадавших. Их состояние медики оценивают как стабильное.