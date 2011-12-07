Исполком Казани: При таком темпе вакцинации население от ковида будет защищено к 15 декабря

Если темпы вакцинации в Казани будут оставаться на прежнем уровне, то горожане будут защищены от коронавируса только к 15 декабря этого года. Об этом на деловом понедельнике заявил замруководителя управления здравоохранения по Казани Рамиль Мухаматдинов.

«Для всеобщей защиты жителей Казани от Covid-19 необходимо охватить вакцинацией 589 тыс. жителей нашего города старше 18 лет. Сегодня при том количестве желающих вакцинироваться и осознавших эту необходимость, при том темпе вакцинации на котором мы находимся, защититься мы сможем только к 15 декабря этого года», — сказал Мухаматдинов.

Он отметил, что жителям стоит задуматься, сколько родных и дорогих людей подвергнуты риску заражения за этот период.

«По состоянию на вечер 4 июля, вакцинацией в Казани охвачено свыше 187 тыс. человек, это 32% от подлежащих вакцинации. В том числе 57% работников медорганизаций города. Привито лиц старше 60 лет больше 71 тыс. человек, а это лишь 23% от тех, кого надо вакцинировать в данной возрастной группе», — добавил спикер.

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