Метшин об аномальных ливнях: К каждой ливнёвке рабочего не поставишь

Ливнеприёмникам и дорожным рабочим удалось быстро справиться с аномальными потопами на дорогах Казани. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр города Ильсур Метшин.

«Это аномалия, и как с такими аномалиями бороться еще не в одном городе мира не придумали. Другое дело, что некоторые с этим борются неделю, а некоторые и больше, а нам удается все восстановить в течение нескольких часов. Поэтому дорожные рабочие готовились к этому заранее, к каждой решетке и ливнеприемнику рабочего не поставишь, а еще к сожалению, на многих дорогах они у нас отсутствуют по причине того, что их просто не строили в своем время. Там, где на новых дорогах ливнеприемники были они справились и проблем потопления не было», — сказал Метшин.

Напомним, что вечером 1 июля на Казань обрушилась почти половина месячной нормы осадков.