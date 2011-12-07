Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Метшин об аномальных ливнях: К каждой ливнёвке рабочего не поставишь

Мэр Казани отметил, что ливнеприёмники, где они были на новых дорогах справились с обильными ливнями.

Ливнеприёмникам и дорожным рабочим удалось быстро справиться с аномальными потопами на дорогах Казани. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр города Ильсур Метшин.

«Это аномалия, и как с такими аномалиями бороться еще не в одном городе мира не придумали. Другое дело, что некоторые с этим борются неделю, а некоторые и больше, а нам удается все восстановить в течение нескольких часов. Поэтому дорожные рабочие готовились к этому заранее, к каждой решетке и ливнеприемнику рабочего не поставишь, а еще к сожалению, на многих дорогах они у нас отсутствуют по причине того, что их просто не строили в своем время. Там, где на новых дорогах ливнеприемники были они справились и проблем потопления не было», — сказал Метшин.

Напомним, что вечером 1 июля на Казань обрушилась почти половина месячной нормы осадков.

КВ
Лента новостей