Проректор КГАСУ: Невакцинированных студентов могут не допустить к очным занятиям

Студенты КГАСУ, не сделавшие вакцину против коронавируса, могут быть не допущены до очных занятий в следующем учебном году. Непривитых учащихся могут перевести на онлайн-обучение. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщил проректор вуза Давид Кордончик.

«Не хочешь [вакцинироваться], ради бога, учись дома. Мы тебя не отчислим. Только возникает вопрос, какой же ты студент-строитель, технарь? <…> Как можно учиться в техническом вузе, не пройдя весь комплекс лабораторно-технического тренинга, испытаний и так далее? Напишем в дипломе: „Прошёл обучение с применением дистанционно-образовательных технологий“, и пусть работодатель решает, нужен ты или не нужен такой», — сказал Кордончик.

Подобным образом может быть организован рабочий процесс непривитых сотрудников вуза, они также могут быть переведены на дистанционную форму работы, отметил проректор.

«Преподавателей и сотрудников мы уволить не можем, это противоречит Трудовому кодексу, но не пустить в университет мы можем. Для этого есть система с применением дистанционных образовательных технологий", - сказал он.

Эти меры пока обсуждаются и окончательно не утверждены. Как именно будет организован учебный процесс непривитых студентов в следующем году, станет известно в середине августа и будет зависеть от эпидемиологической обстановки в республике. При этом проректор отметил, что те учащиеся, которые поехали в стройотряд в этом году, уже прошли обязательную вакцинацию и не высказали недовольства по этому поводу.

«Большинство студентов нормально все понимают. Мы же не просто их заставляем, мы проводим с ними встречи, лекции. <…> Мы организовываем вакцинацию на нашей базе. Мы не просто говорим: „Иди, где хочешь, прививайся“, а объясняем, разъясняем, организовываем и так далее», — добавил Кордончик.

Ранее ректор КГАСУ Рашит Низамов издал приказ о об обязательной вакцинации. Документ появился после постановления главного санитарного врача РТ Марины Патяшиной. В документе отмечается, что за невыполнение в установленный срок данного постановления предусмотрена ответственность вплоть до приостановления деятельности сроком на 90 суток, подчеркнул проректор.

«Мы получили постановление Роспотребнадзора № 39 от 25-го июня, в котором нам чётко было предписано: „Вакцинировать всех сотрудников и студентов в возрасте старше 18 лет“. Поэтому наш приказ издан во исполнение того постановления», — сказал проректор.

Сегодня руководство КФУ опровергло информацию о заселении в общежития только вакцинированных студентов.