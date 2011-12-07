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Вакцину «Спутник Лайт» в Казань привезут ориентировочно 15-20 июля

В Исполкоме города призвали казанцев активнее вакцинироваться.

Вакцина «Спутник Лайт» привезут в Казань ориентировочно с 15 по 20 июля. Об этом сообщает мэрия города.

«Ориентировочно 15–20 июля в Казани ожидается вакцина „Спутник Лайт“. Это — четвертая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19, ее разработали в Научном центре имени Н. Ф. Гамалеи. Она позволит проводить повторную вакцинацию одним компонентом (уколом)», — говорится в сообщении.

«В настоящее время в Казани созданы все условия для доступной и безопасной вакцинации от коронавируса. Призываем жителей города защитить себя и своих близких сделав прививку. Прививайтесь уверенно, от этого зависит не только ваша жизнь», — сказал на деловом понедельнике замруководителя управления здравоохранения по Казани Рамиль Мухаматдинов.

КВ
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