Мадина Тимерзянова заняла пост директора Национальной библиотеки РТ

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Экс замглавы ТНВ Мадина Тимерзянова назначена новым директором Национальной библиотеки в НКЦ. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Как сообщает агентство, нового директора коллективу представит сегодня министр культуры Ирада Аюпова.
Ранее Мадина Тимерзянова занимала должности гендиректора Некоммерческого фонда поддержки экономических преобразований информационной, аналитической и культурной деятельности «Хоррият», зампредседателя ГТРК «Татарстан», гендиректора филиала ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания „Казань“» и замглавы АО «ТРК „Новый Век“ — „ТНВ“».