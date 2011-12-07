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Мадина Тимерзянова заняла пост директора Национальной библиотеки РТ

Нового руководителя коллективу сегодня представит министр культуры Ирада Аюпова.

Экс замглавы ТНВ Мадина Тимерзянова назначена новым директором Национальной библиотеки в НКЦ. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как сообщает агентство, нового директора коллективу представит сегодня министр культуры Ирада Аюпова.

Ранее Мадина Тимерзянова занимала должности гендиректора Некоммерческого фонда поддержки экономических преобразований информационной, аналитической и культурной деятельности «Хоррият», зампредседателя ГТРК «Татарстан», гендиректора филиала ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания „Казань“» и замглавы АО «ТРК „Новый Век“ — „ТНВ“».

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