Женскую парковку у казанского ЦУМа потребовали ликвидировать

Женскую парковку у ЦУМа в Казани потребовали ликвидировать. На это дело отдел ГИБДД дал сотрудникам торгового центра трое суток.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что у казанского ЦУМа открылась первая в России женская парковка, которая отличается от стандартной цветом и размером. Ширину машино-места увеличили для покупательниц с 2,5 м до 4,4 м.

Однако такая импровизация не пришлась по вкусу местному отделу ГИБДД. Полиция потребовала руководство ТЦ ликвидировать женскую парковку в течение трех суток и «вернуть парковочные места в соответствии с требованиями российского законодательства и ПДД».