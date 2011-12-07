«Чувствует себя нормально»: Доронина в СИЗО №2 посетили правозащитники

Состояние Доронина в Сизо N 2 нормальное, никаких жалоб на условия содержания от него не поступало.Об этом сообщается на сайте Общественной наблюдательной комиссии.

«В связи с повышенным вниманием СМИ к положению следственно-арестованного Кирилла Доронина, с ним также проведена встреча. Жалоб на условия содержания от Доронина не поступило, чувствует он себя нормально», — говорится в сообщении.

Общественная наблюдательная комиссия вместе с помощником начальника УФСИН России по РТ по соблюдению прав человека, полковника Андрея Фадеева проверила соблюдение прав осужденных и следственно-арестованных в Следственном изоляторе №2 УФСИН России по Татарстану. Также во время осмотра были проведены выборочные беседы с лицами, содержащимися в учреждении. Никаких нарушений выявлено не было.

Ранее адвокат Доронина подал обжалование в Вахитовский суд Казани. В беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей» он также прокомментировал самочувствие своего подзащитного. «Самочувствие у него нормальное, все нормально. Он сидит», — отметил Добрынин.