На КВЗ опровергли отсутствие питьевой воды на производстве

В помещениях Казанского вертолетного завода, где нет кондиционера и высокая температура воздуха, имеется питьевая вода. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе КВЗ.

«Работа на КВЗ организована в соответствии со ст. 212 ТК РФ, СанПин 1.2.3685-21 и рекомендациями Роспотребнадзора от 21.06.2021 года в связи с наступлением жаркой погоды. Подразделения завода, в помещениях которых нет системы кондиционирования и при этом зарегистрирована температура воздуха выше установленной нормы, обеспечиваются питьевой водой», — говорится в сообщении.

Ранее в закрытой группе в «ВКонтакте» появились жалобы сотрудников завода о том, что на предприятии отсутствует питьевая вода.