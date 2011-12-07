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Рабочие КВЗ пожаловались на 9-часовую смену без питьевой воды

По словам сотрудников, на предприятии нет питьевой воды.

Рабочие Казанского вертолетного завода вынуждены работать без питьевой воды, поделились сотрудники предприятия в закрытой группе завода в «ВКонтакте». 

«На улице жара, в помещении духота. А тем временем на заводе нет воды. И кофемашина не работает. Минимум девять часов без капли воды», — говорится в публикации. 

«Казанские ведомости» обратились за комментарием в пресс-службу КВЗ, но на момент публикации материала ответа не поступило. 

Казанский вертолетный завод — акционерное предприятие, производитель вертолётов Ансат и семейства Ми-8/17, входящий в российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех».

В декабре прошлого года на предприятии сменился управляющий директор. Вместо Юрия Пустовгарова пришел Алексей Белых.


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