Новатор образования: какой след оставил отец Владимира Ленина в истории Казани и Поволжья

Специально на это мероприятие приехали гости из Москвы. Наталья Николаевна Карчевская с сыном Дмитрием Константиновичем и Светлана Юрьевна Мещерякова — прямые родственники родной тети Ленина по материнской линии Любови Александровны Ардашевой-Пономаревой. Примечательно, что для них некоторые факты биографии Ильи Николаевича тоже стали открытием.

Своекоштный студент

Казанский период жизни во многом определил судьбу Ильи Ульянова. Он родился в 1831 году в Астрахани в многодетной семье мещан. Был поздним ребенком и рано остался сиротой, его воспитывал старший брат Василий. Брат приучил его к трудолюбию, добросовестному отношению к делу, старательности. Илья окончил Астраханскую гимназию с серебряной медалью.

Летом 1850 года он отправился в Казань, чтобы поступить в Императорский Казанский университет. Но его низкое происхождение стало серьезным препятствием к получению высшего образования. Молодому человеку все-таки удалось стать вольным слушателем, затем своекоштным студентом физико-математического факультета Императорского Казанского университета. Быть своекоштным студентом означало не только самому содержать себя, но и платить за обучение и съемную квартиру, на собственные деньги приобретать учебные пособия. Илья Николаевич зарабатывал частными уроками, не гнушался и тяжелой физической работой. Несмотря на все трудности, талантливый студент не только с отличием окончил полный курс обучения, но и удостоился звания кандидата математических наук за работу «Способ Ольберса и его применение к определению орбиты кометы Клинкерфюса».

Интересный факт. Знаменитый ученый, ректор университета Николай Иванович Лобачевский настаивал на том, что студент Илья Ульянов должен остаться при кафедре для «усовершенствования в научной работе». Но он решил пойти в учителя и всю свою жизнь посвятил развитию российской системы просвещения. Это была его миссия, рассказала заведующая Домом-музеем В. И. Ленина Татьяна Басова.

Миссия — просвещение

Первым местом работы молодого учителя стал Пензенский дворянский институт. Он преподавал математику в качестве старшего преподавателя, а также в течение 6 лет проводил ежедневные метеонаблюдения. Именно в Пензе Илья Ульянов познакомился с Марией Бланк. Их свадьба состоялась в 1863 году. Жениху было 32 года, невесте — 28 лет. Торжество прошло в родовом имении семьи Бланков Кокушкино. Обвенчались молодые в церкви соседнего села Черемышево.

Илья Николаевич работал в Нижнем Новгороде. В 1869 году его перевели в Симбирск инспектором народных училищ. В 1874 году он получил пост уже директора народных училищ Симбирской губернии. Эта высокая и ответственная должность в Табели о рангах приравнивалась к званию генерал-майора.

В Симбирске семья Ульяновых прожила 18 лет. Там у Марии Александровны и Ильи Николаевича родились 8 детей. Двое из них умерли в младенческом возрасте.

Илья Николаевич много работал. Его труды были отмечены императорскими наградами. Особое место среди них занимают Знак Красного Креста и темно-бронзовая медаль в память о русско-турецкой войне 1853–1856 годов. Этих наград Илья Ульянов был удостоен за большую благотворительную деятельность — сбор средств в помощь раненым и семьям погибших в той войне.

Ульянов внес огромный вклад в развитие просвещения народов, проживающих в Поволжье. При его непосредственной поддержке и участии открывались светские национальные школы, где дети — представители разных национальностей — обучались на своем родном языке: татарском, чувашском, мордовском.

Благодаря стараниям Ильи Ульянова расходы местных бюджетов на образование с 1869 по 1886 год в Симбирской губернии возросли в 15 (!) раз. В губернии за это время было построено более 150 новых школ. Значительно повысились квалификация учителей и качество обучения. Немаловажно, что у педагогов увеличилась зарплата. За новаторскую деятельность в сфере образования Илья Ульянов получил звание действительного статского советника, был награжден орденом Святого Владимира III степени, орденом Святого Станислава I степени.

Скончался Илья Николаевич в январе 1886 года в Симбирске в возрасте 54 лет от кровоизлияния в мозг.

Родственница Ленина проектировала дома для работников КАМАЗа

Наталья Карчевская и Светлана Мещерякова преподнесли в дар Дому-музею Ленина тарелку из сервиза Любови Ардашевой — родной тети Владимира Ульянова по матери. Эта тарелка вместе с семьей пережила и революцию, и финскую войну, а теперь она дополнит и украсит мемориальную экспозицию музея.

Наталья Николаевна в Казани бывала неоднократно, а для Светланы Юрьевны это первое знакомство с нашим городом. По профессии она архитектор, как и ее дочь Анна. Кстати, в конце 60 — начале 70-х Светлана Мещерякова принимала участие в проектировании жилых домов для работников КАМАЗа в Набережных Челнах. Проектировать и строить новый город — это была очень интересная и ответственная задача.

— Светлана Юрьевна, когда вы узнали, что являетесь внучатой племянницей Ленина?

— Мне об этом сказала мама, когда мне было чуть больше 20 лет. Конечно, очень удивилась и заинтересовалась своей родословной. Мы родственники Ульяновых по папиной линии. Мой дед Виктор Ардашев — двоюродный брат Владимира Ульянова. Их мамы были родными сестрами.

Мой папа — полковник Юрий Викторович Мещеряков. Он воевал на финской войне. Во время Великой Отечественной прошел путь от Сталинграда до Берлина. После войны служил в Группе советских войск в Германии. В 1961 году папа погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было всего 44 года.