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В Альметьевске открыли школу «Союзмультфильма»

В открытии школы принял участие Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов принял участие в открытии анимационной школы студии «Союзмультфильм» в Альметьевске, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Уверен, что эта школа поможет ребятам раскрыть профессиональные и творческие таланты», — сказал Минниханов.

Образовательное учреждение открыли в самом густонаселенном районе города «Яшлек»,

В школе размещены два креативных пространства  с компьютерными классами, «мокап»-студией, зоной комиксов, мини-библиотекой, студией звукозаписи, мини-кинозалом и фотостудией. Учеников школы будут учить создавать анимации в 2D и 3D стилях.

Анимационная школа научит детей навыкам актуальной специальности и поможет в дальнейшем трудоустройстве

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