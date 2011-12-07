Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани отметили День садовода

Мероприятие проводится четвертый год.

В Казани состоялась осенняя ярмарка, посвященная Дню садовода. На территории Агропромышленного комплекса собрались со своей продукцией садоводы и дачники с Тукаевского, Высокогорского, Верхнеуслонского, Лаишевского районов, а также из городов Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Набережные Челны.

Мероприятие проводится четвертый год. На осеннюю ярмарку приезжают со своей продукцией сельские предприниматели, занимающиеся выращиваем саженцев, рассады, а также ягод, фруктов и овощей. Помимо зеленной продукции, садоводы предлагали на продажу мед урожая 2020 года. 

Помимо выставки-продажи посетителям предлагалось посмотреть концерт, поучаствовать в мастер-классах по составлению букетов из осенних цветов, яблок и овощей, а также художественной нарезке.

КВ
Лента новостей