В Казани отметили День садовода

В Казани состоялась осенняя ярмарка, посвященная Дню садовода. На территории Агропромышленного комплекса собрались со своей продукцией садоводы и дачники с Тукаевского, Высокогорского, Верхнеуслонского, Лаишевского районов, а также из городов Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Набережные Челны.

Мероприятие проводится четвертый год. На осеннюю ярмарку приезжают со своей продукцией сельские предприниматели, занимающиеся выращиваем саженцев, рассады, а также ягод, фруктов и овощей. Помимо зеленной продукции, садоводы предлагали на продажу мед урожая 2020 года.

Помимо выставки-продажи посетителям предлагалось посмотреть концерт, поучаствовать в мастер-классах по составлению букетов из осенних цветов, яблок и овощей, а также художественной нарезке.