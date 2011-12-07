Минниханов и Шаймиев лично поздравили учителей «Адымнара» с их профессиональным праздником

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев совместно с Президентом республики Рустамом Миннихановым встретились с учителями полилингвального комплекса «Адымнар».

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, бывший и действующий главы республики приняли участие в чествовании учителей, после чего ознакомились с построенным там учебным процессом.

Школа «Адымнар» открылась в Казани 1 сентября. Обучение в ней идет на татарском, русском и английском языках.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что сейчас в республике происходит строительство еще одного комплекса. Он включает в себя школу, интернат и загородный центр дополнительного образования. Также в планах создать полилингвальный образовательный комплекс в Лаишевском районе.