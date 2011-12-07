Пожаловавшуюся на тараканов и клопов студентку КФУ отчислили из вуза

Студентку второго курса института международных отношений КФУ Екатерину Петрову, пожаловавшуюся на тараканов и клопов в общежитии вуза, отчислили из университета. Об этом корреспонденту «КВ» рассказал личный источник, близкий к вузу.

Девушка выплачивала кредит, который она взяла для оплаты обучения в КФУ.

Напомним, Петрова не раз жаловалась на условия проживания в общежитиях КФУ. К примеру, в начале сентября девушка выложила фото и видео из своей комнаты, на которых видны клопы и тараканы. Тогда ситуация вызвала активное обсуждение в СМИ. Девушку переселили в другую комнату, однако, как утверждает Петрова, многих студентов так и оставили в переполненных насекомыми общежитиях.

Помимо этого, как призналась девушка, во время проживания в общежитии, она также становилась жертвой харрасмента и буллинга.

Подробнее о том, как живут студенты КФУ, и что творится в стенах студенческих городков и кампусов вуза, читайте в нашем материале.