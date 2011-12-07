В Татарстане вакцинированы 70% переписчиков населения

В Татарстане 70% людей, работающих на Всероссийской переписи населения, вакцинированы от COVID-19 или переболели им в течение последних шести месяцев. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила глава Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстат) Наталья Гатауллина.

«Республиканской комиссией по проведению ВПН главам городских районов и округов Республики Татарстан рекомендовано взять под личный контроль и обеспечить возможность вакцинации лиц, привлекаемых к сбору данных населения» — отметила спикер.

Переписчики будут в масках и перчатках. Также им проведут дополнительный инструктаж о обеспечении безопасности, рассказала Гатауллина.

В этом году у россиян есть возможность пройти перепись в электронном формате. Для этого необходимо зарегистрироваться на портал госуслуги.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что почти 40% жителей Казани боятся четвертой волны коронавируса.