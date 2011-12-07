Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане вакцинированы 70% переписчиков населения

В этом году принять участие в переписи можно в онлайн-формате.

В Татарстане 70% людей, работающих на Всероссийской переписи населения, вакцинированы от COVID-19 или переболели им в течение последних шести месяцев. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила глава Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстат) Наталья Гатауллина.

 «Республиканской комиссией по проведению ВПН главам городских районов и округов Республики Татарстан рекомендовано взять под личный контроль и обеспечить возможность вакцинации лиц, привлекаемых к сбору данных населения» — отметила спикер. 

Переписчики будут в масках и перчатках. Также им проведут дополнительный инструктаж о обеспечении безопасности, рассказала Гатауллина.

В этом году у россиян есть возможность пройти перепись в электронном формате. Для этого необходимо зарегистрироваться на портал госуслуги.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что почти 40% жителей Казани боятся четвертой волны коронавируса.

КВ
Лента новостей