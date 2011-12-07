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В Челнах отремонтируют ливневки за 20,2 млн рублей

Работы по замене трубопроводов проведут на улице Центральной, в районе БСИ, а также отремонтируют ливневки под номерами 1, 2, 7, 8.
В Автограде отремонтируют ливневые насосные станции за 20,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на официальном портале госзакупок. Согласно условиям контракта работы будут завершены до конца текущего года.
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