COVID-19: чем опасно самолечение

О рисках самостоятельного назначения пациентами лекарств при COVID-19 рассказали в ходе пресс-конференции главный терапевт Минздрава РТ, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева, главный пульмонолог Минздрава РТ, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в ПФО, доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко и медицинский психолог Госпиталя для ветеранов войн г. Казани Карина Бочкарева.

— Осенью этого года мы столкнулись с тем, что население нашей республики очень активно себя лечит, — рассказала Диана Абдулганиева. — Этому есть определенное объяснение: кто-то из знакомых, родственников переболел, ему была назначена схема лечения, которую он начинает тиражировать всему своему окружению.

В то же время Ирина Кравченко отметила увеличение доли больных с тяжелой формой заболевания, когда у пациентов поднимается температура до 38 градусов и выше, а также появляется одышка, пропадает способность различать запахи и вкусы.

— Ситуация и в мире, и в стране, в частности в Татарстане, свидетельствует о том, что диагностироваться стали больше именно тяжелые формы заболевания с развитием дыхательной недостаточности, которая требует стационарного лечения, — подчеркнула она.

Диана Абдулганиева также отметила, что раньше пациенты самостоятельно принимали в основном жаропонижающие, но в последнее время они зачастую сами решают, как и чем лечиться, принимая при этом самые разные лекарства.

— Порой принимают по пять-шесть препаратов уже с первого дня болезни, — отметила главный терапевт республики. — Это действительно проблема.

В то же время Диана Абдулганиева подчеркнула опасность самолечения коронавирусной инфекции. В чем она заключается? В том, что у нас нет методов профилактики развития пневмонии от острой респираторной вирусной инфекции к поражению нижних дыхательных путей. Но есть медикаментозные заслоны. Когда идет вирусное поражение только верхних дыхательных путей, при правильно назначенном лечении заболевание не перейдет в пневмонию или же пневмония будет протекать в легкой форме. По словам Дианы Абдулганиевой, при неправильном стартовом лечении все ворота для перехода в тяжелую пневмонию открыты. А тяжелая форма пневмонии — это искусственная вентиляция легких и летальный исход в 80% случаев.

Определенные риски может нести и самостоятельный прием препаратов против коронавируса.

— Лекарственные препараты, которые официально зарегистрированы для лечения COVID-19, имеют определенные противопоказания и особенности межлекарственного взаимодействия, — объяснила Диана Абдулганиева. — Их прием должен быть четко согласован с врачом.

Поддержал коллегу Александр Визель, подчеркнувший необходимость следовать назначениям врача, вместо того чтобы обращаться за советами к фармацевтам.

— Есть препараты безрецептурные, — высказался он. — И я бы хотел сказать, что нужно слушать врача, а не аптекаря.